В Кремле допустили возможность скорого проведения телефонного разговора Путина и Эрдогана

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова такого разговора пока нет в графике

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Телефонный разговор лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана с большой вероятностью скоро состоится, но в конкретных планах его пока нет, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя информацию о возможности телефонного разговора, он отметил: "Нет, в настоящий момент пока в графике нет, но с президентом Турции телефонный разговор согласовывается максимально оперативно". "Конечно, можно с большой долей уверенности сказать, что в ближайшее время такой разговор состоится", - добавил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Эрдоган после победы на выборах планирует провести телефонные разговоры с некоторыми мировыми лидерами, в том числе с Путиным.

Переизбрание Эрдогана

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов, по его итогам Высший избирательный совет признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана, получившего после обработки 99,43% бюллетеней 52,14% голосов избирателей. За кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу было отдано 47,86% голосов.

Президент РФ направил Эрдогану поздравительную телеграмму по случаю его переизбрания на пост президента Турции. Российский лидер заверил, что Москва высоко ценит личный вклад Эрдогана в упрочение дружественных российско-турецких отношений, и подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Эрдоган - один из самых частых собеседников Путина среди мировых лидеров. Только за нынешний год, согласно сообщениям Кремля, они провели шесть телефонных разговоров. Последние очные переговоры состоялись в октябре прошлого года на полях саммитов в Астане, а по видеосвязи президенты в предыдущий раз беседовали 27 апреля во время церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую".