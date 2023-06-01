Путин уверен в победе России

Страна станет гарантом мира и безопасности для всех народов, считает президент

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не сомневается, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности для всех народов.

На встрече с ним уверенность в этом выразил представитель одной из многодетных семей. "Я верю, что победа будет всегда за нами. Мы победим, это однозначно, другого не дано. И думаю, что наша страна в конце концов будет гарантом мира и безопасности для всех народов, для всех государств мира", - сказал отец семейства, награжденного орденом "Родительская слава".

"Так и есть. Так и будет, как вы сказали. Здесь нет никаких сомнений", - согласился с ним Путин.

Глава государства указал, что Россия в ходе специальной военной операции (СВО) защищает "свою землю, своих людей и свои ценности", а потому победа однозначно будет за ней. "Здесь нет никаких сомнений, даже не о чем говорить", - повторил он.

Путин также отметил, что отцу семьи была предоставлена возможность покинуть территорию СВО, но он решил остаться там, а сейчас, после лечения, хочет вновь вернуться в зону боевых действий. Услышав, что мужчина действительно готов продолжить службу, как только позволит здоровье, президент посоветовал: "Григорий Александрович, мне кажется, что вы уже сделали то, что могли. У вас, я посмотрел, хорошее образование, специальность. Если вы хотите остаться в системе министерства обороны, мы легко это сделаем, без всяких сомнений", - сказал глава государства.

Он обратил внимание, что у мужчины большая семья, и высказал мнение, что ехать непосредственно в зону СВО ему нет необходимости. "Давайте я соответствующее поручение министру дам. Мы легко выполним любое ваше пожелание, даже не сомневайтесь. И я вас просто хочу поблагодарить за все, что вы делаете, - не только для своей семьи, но и для страны в целом, защищая ее интересы", - заключил Путин.