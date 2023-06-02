Трамп заявил, что работал с Путиным над отказом от ядерных вооружений

Из-за его возможного применения США сейчас живут "в самое опасное время в истории страны", считает бывший американский лидер

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп работал с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу об отказе от ядерного оружия, когда находился во главе американской администрации. Об этом он заявил в четверг в интервью телеканалу FoxNews.

"Я работал с Путиным над тем, чтобы начать избавляться от ядерного оружия", - сказал он и добавил, что подобный тип вооружений "слишком мощный".

По мнению бывшего главы американской администрации, в настоящее время США живут "в самое опасное время в истории страны" из-за вероятности развязывания войны с применением ядерного оружия.

Ранее в четверг Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон с 1 июня прекращает предоставлять Москве данные о статусе и местонахождении своих систем, подпадающих под Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также отзывает визы, выданные российским специалистам для проведения инспекций на американской территории. Кроме того, прекращается передача уведомлений и телеметрических данных о запусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет на подводных лодках.

ДСНВ

Россия и США заключили упомянутый договор в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение на максимально возможные пять лет.