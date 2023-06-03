3 июня, 20:10
Выборы президента Турции

Слуцкий отметил статус Турции как ключевого партнера России

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, находящийся в составе российской делегации на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он отметил сохранение Турции в статусе ключевого партнера РФ и выразил надежду на расширение сотрудничества.

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"Турция остается нашим ключевым партнером. Надеемся на расширение сотрудничества, в том числе по парламентской линии", - написал политик в Telegram-канале.

Церемония инаугурации Эрдогана прошла в Анкаре 3 июня. Эрдоган по итогам второго тура выборов 28 мая получил 52,18% голосов избирателей. Россию на церемонии по поручению президента РФ Владимира Путина представлял спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

Теги:
ТурцияРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичВыборы президента Турции
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