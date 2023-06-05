Песков заявил об отсутствии в планах у Путина встречи с посланником Папы Римского

Ватиканский источник ранее сообщил, что готовится поездка итальянского кардинала, главы Конференции итальянских епископов Дзуппи в Москву

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с посланником Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В настоящий момент нет [в графике Путина встречи с кардиналом], если появится, то мы сообщим", - сказал представитель Кремля.

"Нам известно, что он отправляется сначала в Киев, потом будет информировать", - ответил Песков на вопрос, поступала ли в Москву информация о визите кардинала.

Как ранее сообщил ТАСС ватиканский источник, поездка итальянского кардинала, главы Конференции итальянских епископов Дзуппи в Москву готовится. Однако никаких сроков не называется, сам кардинал отказывался комментировать планы. При этом утром 5 июня служба печати Святого престола сообщила, что кардинал будет в Киеве 5-6 июня. Программа его встреч не объявлялась.

О "мирной миссии" Святого престола сообщил в конце апреля журналистам своего пресс-пула сам Папа Франциск. Тогда он не уточнил деталей, сказав только, что пока она "не публичная". Изначально понтифик говорил, что готов и сам отправиться в Киев, но только при условии посещения Москвы.

Как ранее пояснил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, речь не идет о миссии "с немедленной задачей посредничества", но она направлена на "улучшение климата для приближения мира".