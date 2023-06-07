7 июня, 14:23,
обновлено 7 июня, 14:26

В Москве началась избирательная кампания по выборам мэра

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Депутаты парламента города ранее на пленарном заседании приняли соответствующее постановление, назначив выборы на единый день голосования 10 сентября

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Постановление "О назначении даты выборов мэра Москвы" опубликовали в среду на сайте Московской городской думы, что означает официальное начало избирательной кампании в столице.

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Ранее депутаты столичного парламента на пленарном заседании приняли соответствующее постановление, назначив выборы на единый день голосования 10 сентября. Согласно действующему законодательству, избирательная кампания начинается сразу после публикации постановления.

"Московская городская дума постановляет назначить выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", - значится в опубликованном документе.

Как уточнил в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, это постановление приняли большинством голосов. После публикации документа в течение 30 дней начнется выдвижение кандидатов на должность мэра, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей. 

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