Имущество генконсульства ФРГ в Новосибирске планируют вывезти или распродать

В ближайшие месяцы работа учреждения будет сосредоточена на подготовке к закрытию

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Генеральное консульство Германии, которое прекратит работу до конца ноября, планирует вывезти или распродать имеющееся имущество, сообщил ТАСС консул ФРГ в Новосибирске Бернард Финке.

В конце мая правительство ФРГ приняло решение о закрытии генконсульств в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске в свете решения Москвы о сокращении численности сотрудников германских учреждений в РФ до 350.

"Генеральное консульство является арендатором этажа в офисном здании. Силу имеют предусмотренные договором аренды правила расторжения. Имущество будет либо вывезено, либо распродано", - сказал консул.

Он отметил, что в ближайшие недели и месяцы работа учреждения будет сосредоточена на подготовке к закрытию генерального консульства. "Консульство до последнего момента будет прилагать усилия к оказанию консульской поддержки гражданам Германии, оказавшимся в затруднительном положении. С закрытием генерального консульства Сибирский и Дальневосточный федеральные округа будут относиться к компетенции Германского посольства в Москве", - сообщил Финке.

Он добавил, что с момента открытия в 1994 года основными задачами Генерального консульства были расширение и интенсификация германо-сибирских связей в областях культуры, науки и экономики, сейчас работа по этим проектам приостановлена. "В текущих политических условиях новых проектов не предполагается", - пояснил Финке.