9 июня, 14:16,
обновлено 9 июня, 15:02

Собянин пойдет на выборы мэра Москвы от "Единой России"

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что "Единая Россия" должна обеспечить безусловную победу своему кандидату

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Московские единороссы должны обеспечить безусловную победу кандидата от партии Сергея Собянина на предстоящих выборах мэра Москвы. Об этом в пятницу заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на конференции московского городского отделения партии.

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"В этом году главным политическим событием, безусловно, являются выборы мэра Москвы. И наша с вами задача - обеспечить безусловную победу нашему кандидату [действующему мэру Москвы Сергею Собянину]", - сказал Турчак. 

"Сергей Семенович [Собянин] является членом нашей партии с 2003 года, с 2011 года является членом высшего совета "Единой России". Собянин трижды возглавлял списки партии на выборах в Государственную думу и столько же раз мы одерживали уверенную победу. Но главное, что под его руководством Москва стала одним из самых современных городов мира, социально-экономическим лидером страны, на которого ориентируются остальные регионы", - добавил он.

Собянину 64 года, он занимает должность мэра Москвы с 2010 года, когда его кандидатуру утвердила Мосгордума по представлению Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента РФ. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост - в 2013 и 2018 годах.

Выборы мэра Москвы назначены на единый день голосования 10 сентября. Голосование на выборах градоначальника будет многодневным - с 8 по 10 сентября. Срок полномочий мэра Москвы составляет пять лет.  

Теги:
Турчак, Андрей АнатольевичСобянин, Сергей Семенович"Единая Россия"Москва
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