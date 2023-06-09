Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы

Мэр столицы назвал решение баллотироваться на пост градоначальника непростым и очень ответственным

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Действующий градоначальник столицы Сергей Собянин заявил, что принял решение вновь баллотироваться на пост мэра Москвы и рассчитывает на поддержку жителей города.

"Дорогие москвичи! Я принял решение вновь баллотироваться на пост мэра Москвы. <…> От всей души благодарю своих товарищей по партии "Единая Россия" за выдвижение на пост мэра. Рассчитываю на вашу поддержку, москвичи", - написал в пятницу в своем официальном Telegram-канале Собянин.

Он добавил, что это непростое и очень ответственное решение.

"Мы переживаем сложный период нашей истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями. В условиях санкционной войны поддержать и развивать экономику нашего города, сохранить социальную защищенность москвичей, обеспечить поддержку наших ребят, которые с оружием в руках защищают нашу Родину", - заключил Собянин.

7 июня депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на Единый день голосования, 10 сентября. 8 июня Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.