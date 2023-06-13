13 июня, 13:52,
обновлено 13 июня, 14:16

Путин заявил, что Россия не имела никакого отношения к событиям в Донбассе в 2014 году

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российское государство не имело никакого отношения к событиям в Донбассе в 2014 году, но Россию вынудили встать на защиту живущих там людей. Об заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

"После госпереворота [на Украине] <...> тут же начались события на юго-востоке, в Донбассе. Мы вообще там пальцем не притронулись. Да, там были добровольцы наши, но государство российское не имело к этому отношения никакого вообще, я уверяю вас в этом, ну никакого, говорю вам совершенно откровенно, прямо и честно", - сказал он.

"В конце концов нас просто вынудили встать на защиту этих людей - просто вынудили", - подчеркнул президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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