Постпредство РФ: ЕС автоматически приписывает России любые преступления Киева

В миссии подчеркнули, что именно "бесконтрольная накачка Украины западным вооружением" делает такие преступления возможными

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Дебаты в Европарламенте на сессии в Страсбурге по разрушению дамбы Каховской ГЭС подтвердили, что Евросоюз автоматически приписывает России любые преступления Киева. Об этом говорится в комментарии постоянного представительства России при ЕС, опубликованном во вторник в Брюсселе.

В миссии подчеркнули, что именно "бесконтрольная накачка Украины западным вооружением, в том числе поставляемым странами - членами ЕС, делает возможным совершение подобных преступлений".

"Сделанные 13 июня 2023 года в ходе дебатов в Европарламенте заявления представителей председательствующей в Совете ЕС Швеции и Еврокомиссии не выдерживают критики. Европейская общественность в очередной раз смогла услышать ничем не подкрепленные обвинения в адрес России в разрушении Каховской ГЭС. Для пущей убедительности со ссылкой на некие источники было придумано еще одно "преступление" - якобы обстрелы российскими военными украинских спасателей, направляющихся в зону бедствия. Это и многое другое полностью соответствует еэсовским "законам борьбы с российской дезинформацией", согласно которым любое преступление Киева автоматически приписывается нашей стране", - отметили в российской миссии.

"Такие "законы" не подразумевают не только обращения к альтернативным источникам информации, но и учета фактов и свидетельств. Здесь предпочитают делать вид, что не слышали предупреждения Российской Федерации генсекретарю ООН и Совету Безопасности о планах Киева атаковать ГЭС. Не хотят вспоминать и интервью украинского генерала А. Ковальчука газете The Washington Post от 29 ноября 2022 года, где он рассказывал про намерение нанести "удар из американского РСЗО HIMARS по одному из шлюзов Каховской ГЭС". Подрыв украинцами аммиакопровода Тольятти - Одесса, имевшего ключевое значение с точки зрения обеспечения глобальной продовольственной безопасности, здесь предпочли вообще не заметить. Тем самым Брюссель в очередной раз расписался в собственных "двойных стандартах", - отметили в дипмиссии.

"Вопрос, который остался не только без ответа, но и вообще не поднимался в Европарламенте - с помощью какого оружия украинцы могут совершать диверсии против критически важной гражданской инфраструктуры. Мы готовы восполнить этот пробел: именно бесконтрольная накачка Украины западным вооружением, в том числе поставляемым странами - членами ЕС, делает возможным совершение подобных преступлений. И пока Евросоюз будет оказывать масштабную военную поддержку, никто не сможет предположить, какие еще планы, аналогичные разрушению Каховской ГЭС, вынашиваются в Киеве", - заключили в российском постпредстве.