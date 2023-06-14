14 июня, 20:40,
обновлено 14 июня, 20:48

Россия поднимет 15 июня в СБ ООН тему расследования подрыва "Северных потоков"

Консультации будут проходить в закрытом режиме

ООН, 14 июня. /ТАСС/. Россия 15 июня на консультациях Совета Безопасности ООН поднимет вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков". Об этом сообщил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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"15 июня постпредство России при ООН в ходе закрытых консультаций членов СБ ООН поднимет вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков", - отметил дипломат в своем Telegram-канале. - После этого предполагается наше краткое общение с аккредитованными при ООН журналистами". 

Теги:
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