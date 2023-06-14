Россия поднимет 15 июня в СБ ООН тему расследования подрыва "Северных потоков"

Консультации будут проходить в закрытом режиме

ООН, 14 июня. /ТАСС/. Россия 15 июня на консультациях Совета Безопасности ООН поднимет вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков". Об этом сообщил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"15 июня постпредство России при ООН в ходе закрытых консультаций членов СБ ООН поднимет вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков", - отметил дипломат в своем Telegram-канале. - После этого предполагается наше краткое общение с аккредитованными при ООН журналистами".