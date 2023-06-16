Эксперт заявил, что Путин на ПМЭФ обозначил последовательность России насчет целей СВО

По словам программного директора клуба "Валдай" Тимофея Бордачева, действия киевского режима и стран коллективного Запада "не смогли за полтора года никаким образом на российские цели и задачи повлиять"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) обозначил последовательность России в отношении поставленных целей и задач специальной военной операции на Украине. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с ТАСС программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Самый важный сигнал - политика России остается последовательной в отношении целей и задач, которыми эти цели достигаются. Никаких изменений по сравнению с теми целями, которые были заявлены, и с движением к этим целям не происходит", - сказал собеседник агентства.

Эксперт добавил, что действия киевского режима и стран коллективного Запада "не смогли за полтора года никаким образом на российские цели и задачи повлиять". По его словам, Россия в любом случае будет отстаивать свои интересы. "Темпы могут быть разными, усилия могут быть разными, а стратегия и общая линия сохраняются, - пояснил он. - Либо в переговорах, либо за пределами переговоров - Россия никогда не отказывалась от переговорного решения".

"У нас есть обозначенная в декабре 2021 года позиция, которую тогда до стран Запада довели, в том числе в том, что касается ситуации на самой Украине", - заключил он.

В пятницу Путин, говоря о целях и задачах специальной военной операции, напомнил, что Россия поставила "перед собой определенные задачи, связанные с денацификацией этих территорий, связанные с демилитаризацией". Москва была вынуждена использовать армию и помочь Донбассу "в попытке прекратить это вооруженное противостояние", подчеркнул президент. Запад же, обвиняя РФ в развязывании конфликта на Украине, пытается "свалить с больной головы на здоровую", отмечал глава государства.