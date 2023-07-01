1 июля, 01:04
Военная операция на Украине

Рябков заявил, что ситуация на Украине не сказывается на работе ДНЯО

При этом замглавы МИД РФ отметил, что в контексте обзорного цикла этот конфликт создает определенную напряженность

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Текущая ситуация на Украине не сказывается непосредственно на работе Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но создает определенную напряженность. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС к 55-летию подписания ДНЯО.

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"Что касается текущей ситуации вокруг Украины, то она, хотя и создает определенную напряженность в контексте обзорного цикла, непосредственно на ДНЯО не сказывается", - указал замминистра.

Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году. Он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, России, Китая, Франции и США, закрепив за этими странами статус ядерных держав. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран. Вне договора остаются Индия, Пакистан и Израиль. В январе 2003 года из соглашения вышла КНДР.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск. 

Теги:
УкраинаРоссияРябков, Сергей АлексеевичВоенная операция на Украине
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