Губернатор Хакасии зарегистрировался кандидатом на выборы главы республики

Валентин Коновалов стал первым в регионе зарегистрированным кандидатом на пост

ТАСС, 1 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия зарегистрировала действующего главу республики Хакасия Валентина Коновалова в качестве кандидата на пост губернатора региона. Об этом сообщается в субботу на сайте республиканского правительства.

"Глава Хакасии Валентин Коновалов в субботу, 1 июля получил удостоверение кандидата на выборах главы региона. Он стал первым зарегистрированным кандидатом на этот пост", - говорится в сообщении.

Коновалов, выдвинутый КПРФ, подал документы в избирком на регистрацию в качестве кандидата на пост главы республики 22 июня. Он предоставил 129 подписей представителей органов местного самоуправления, говорится в сообщении.

Ранее в избиркоме сообщали, что голосование на выборах главы Республики Хакасия будет проходить в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Документы в избирком подали действующий глава региона Валентин Коновалов (КПРФ), участник СВО, депутат Госдумы Сергей Сокол ("Единая Россия"), депутат Верховного совета Хакасии Михаил Молчанов (ЛДПР), депутат Верховного совета республики Ольга Ширковец ("Справедливая Россия - За правду"), кандидат от партии "Родина" Алексей Хабаров и кандидат от коммунистической партии "Коммунисты России" Владимир Грудинин.