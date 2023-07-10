10 июля, 10:16,
обновлено 10 июля, 10:43

Песков сообщил, что телефонного разговора Путина и Эрдогана в графике пока нет

Президенты России и Турции при необходимости быстро согласуют такой звонок, отметили в Кремле

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в последнее время не говорили по телефону, но при необходимости быстро согласуют такой звонок. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, "на настоящий момент" новых телефонных разговоров двух лидеров не было.

"Но при необходимости он (разговор - прим. ТАСС) появится в графике, Путин с Эрдоганом очень быстро, оперативно согласовывают телефонные контакты", - сказал представитель Кремля. Поэтому, продолжил он, отвечая на вопрос о беседе двух президентов по теме зерновой сделки, "если потребуется, то такое обсуждение состоится". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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