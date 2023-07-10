10 июля, 10:40
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Встреча с ЧВК "Вагнер", отношения с Турцией, ситуация с экономикой. Темы брифинга Пескова

Лев Бородин/ ТАСС
Евгений Пригожин
© Лев Бородин/ ТАСС

Встреча в Кремле с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер", перспективы отношений с Турцией после выдачи Украине боевиков из батальона "Азов", а также ситуация с экономикой РФ на фоне ослабления рубля стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Владимир Путин работает в Кремле. Он уже направил поздравительную телеграмму, а затем и личным звонком поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с победой на выборах главы государства.
  • У президента много встреч и внутренних совещаний. Среди прочих встреч президент займется делами Удмуртии - с докладом у него будет глава региона Александр Бречалов.
  • Дата поездки Путина в Турцию пока не известна. Планов телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом у российского лидера в графике пока также нет, но при необходимости он может быть "очень быстро" согласован.

О публикации Libération

  • "Действительно, президент имел такую встречу [с руководством ЧВК "Вагнер", о которой писала французская газета Libération]. Он пригласил на нее 35 человек - всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого [руководителя Евгения] Пригожина".
  • Встреча была в Кремле 29 июня, длилась она "на протяжении почти трех часов".
  • "Президент дал оценку действиям компании на фронте", а также "дал свою оценку событиям 24 июня". Путин выслушал объяснения командиров и "предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения".
  • В свою очередь командиры "Вагнера" "изложили свою версию произошедшего [24 июня], они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства <...>, и также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину".

Об отношениях с Турцией

  • Россия надеется, что развитие отношений Турции и Украины не будет направлено против Москвы, у Анкары "есть абсолютное право" налаживать контакты с Киевом.
  • Отношения РФ и Турции "действительно многогранны", однако по ряду вопросов есть разногласия.
  • Москва воспринимает как нарушение договоренностей возвращение на Украину главарей запрещенного в РФ националистического формирования "Азов". Ситуация будет обсуждаться на "высоком и высшем" уровне, Россия разъяснит свою позицию и рассчитывает получить разъяснения Турции.
  • Ситуация с возвращением "азовцев" будет учитываться при следующих договоренностях с Турцией в различных областях.
  • Перспективы реализации газового хаба не связаны с ситуацией вокруг передачи "азовцев".
  • Несмотря на предложение Анкары продлить зерновую сделку, ситуация не поменялась.

О стремлении Украины в НАТО

  • Киев пытается давить на страны НАТО, чтобы добиться принятия Украины в альянс.
  • Возможное присоединение Украины к альянсу будет иметь "очень и очень негативные последствия" для "и так полуразрушенной" архитектуры безопасности в Европе.
  • Для РФ присоединение Украины к НАТО будет "абсолютной опасностью и угрозой", что потребует "достаточно понятной и твердой реакции".

О российской экономике

  • Ситуация в российской экономике лучше, чем можно было спрогнозировать.
  • Угрозы финансовой стабильности России из-за ослабления рубля однозначно нет, "такое бывает".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУзбекистанТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипМирзиёев, Шавкат МиромоновичПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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