Песков заявил, что у Турции есть абсолютное право развивать отношения с Украиной

Представитель Кремля охарактеризовал российско-турецкие отношения как "достаточно тесные, развитые, многогранные и взаимовыгодные"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Турция имеет абсолютное право развивать отношения с Украиной, но Россия надеется, что они не будут направлены против Москвы. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, как у современного государства, у Турции есть абсолютное право развивать отношения с любыми странами, в том числе и с Украиной. Но, конечно, будучи партнерами с Турцией, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас", - сказал он.

Представитель Кремля охарактеризовал российско-турецкие отношения как "достаточно тесные, развитые, многогранные и взаимовыгодные". "Есть определенные вопросы, по которым у нас имеются разногласия", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу сообщил, что возвращается в страну вместе с пятью командирами нацбатальона "Азов", которые находились в Турции. До этого в пятницу он встретился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

В воскресенье ситуацию с возвращением главарей "Азова" в Киев обсудили по телефону главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан. Согласно сообщению российского министерства, в ходе разговора, который состоялся по турецкой инициативе, стороны подтвердили необходимость "сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой", обсудили "последние события вокруг Украины" и перспективы взаимодействия в обеспечении глобальной продовольственной безопасности "в условиях неспособности западных государств" выполнять зерновую сделку.