Украинский бизнесмен Черняк попал в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Владелец компании, производящей алкоголь под брендами "Хортиця" и "Первак", обвиняется в финансировании ВСУ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Владелец компании, производящей алкоголь под брендами "Хортиця" и "Первак", Евгений Черняк внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

Ранее Черняк, который обвиняется в финансировании Вооруженных сил Украины с целью террористической деятельности в России, появился в базе розыска МВД России.

Евгений Черняк - украинский бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits, который является одним из крупнейших в Европе. Холдинг владеет рядом предприятий по производству настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков, а также водок "Хортиця", "Мороша" и "Первак".

Черняк с 2018 года также является ведущим YouTube-канала Big Money.