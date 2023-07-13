Лавров: агентства ООН в ситуации с подрывом Каховской ГЭС выполняют заказ Запада

У России нет сомнений в том, что ответственность за подрыв гидроэлектростанции лежит на Киеве, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Международные гуманитарные организации не дали никаких принципиальных оценок подрыву киевским режимом Каховской гидроэлектростанции, агентства ООН в ситуации с этим преступлением выполняют заказ Запада и Киева, ограничивая свою роль показными попытками доставить гуманитарную помощь нуждающимся. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Лента.ру".

"Что касается реакции международных гуманитарных организаций на случившееся (подрыв Каховской ГЭС - прим. ТАСС), то, как и в случае с диверсией на аммиакопроводе Тольятти - Одесса и терактом против "Северных потоков", никаких принципиальных оценок с их стороны не прозвучало, - отметил он. - Ооновские агентства ограничивают свою роль показными попытками доставить гумпомощь нуждающимся через линию боевого соприкосновения. Знают, что это нереалистично в условиях военной операции, но все равно стремятся выполнить политический заказ Запада и киевского режима".

Лавров подчеркнул, что у России нет сомнений в том, что ответственность за подрыв гидроэлектростанции лежит на Киеве. "Выходит, киевский режим просит так называемый Международный уголовный суд расследовать преступление, которое он сам и совершил. Такого, наверное, в истории этого псевдосуда еще не было", - добавил он.

Министр указал на то, что российская сторона предупреждала Совет Безопасности ООН о планах украинских неонацистов разрушить плотину в октябре прошлого года и просила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сделать все возможное для предотвращения "этого преступного сценария". "Отсутствие реакции со стороны Секретариата ООН закрепило уверенность украинских властей в том, что все им сойдет с рук", - заключил глава МИД РФ.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды, приведший к человеческим жертвам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.