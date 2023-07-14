Пресс-секретарь президента РФ предложил обратиться за комментариями по этой теме в Минобороны

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг генерал-майора Ивана Попова, предложив обратиться за комментариями по этой теме в Минобороны.

"Мы не комментируем. Все-таки речь идет о военных, о министерстве обороны. Поэтому мы предлагаем туда обращаться за комментариями", - сказал он журналистам на брифинге. Так Песков ответил на вопрос, знает ли президент об этой ситуации и как в целом ее расценивают в Кремле.

В среду депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал в своем Telegram-канале обращение генерал-майора Ивана Попова, где тот рассказывает о якобы имевшем место отстранении от командования 58-й армией. Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак позже написал, что обращение Попова было непубличным и было размещено в закрытых чатах командиров и бойцов, а Гурулев "его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу".