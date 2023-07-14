Повышение возраста запасников и закрытие консульского агентства Польши. Главное за 14 июля

Повышение предельного возраста запасников

Госдума приняла законопроект, который повышаeт на пять лет предельный возраст пребывания в запасe некоторых граждан, имеющих воинскиe звания. Новыe нормы вступят в силу с 1 января 2024 года, переходный период продлится до 1 января 2028 года. Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.

Ликвидация консульского агентства Польши

Консульское агентство Польши в Смоленске ликвидируют 31 августа. Его функции будет исполнять непосредственно посольство страны в Москве. В МИД Польши назвали закрытие "еще одним недружественным и непонятным актом" и заявили, что оставляют за собой право принять ответные меры.

Включение Шаиняна в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов российского журналиста и блогера Карена Шаиняна. В апреле 2022 года его также признали в России иноагентом. Шаинян работал корреспондентом в издании "Коммерсантъ деньги", был заместителем главного редактора в журнале Slon. Включение в этот реестр предусматривает запрет осуществления операций с безналичными денежными средствами, ценными бумагами и имуществом.

Подготовка визита Путина в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подготовке визита президента России Владимира Путина в республику в августе. Он также сообщил о наличии общих позиций по зерновой сделке с РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что точные даты поездки не определены.

Выплаты семьям погибших при создании укреплений в приграничных регионах

Семьям работников, которые возводят фортификационные сооружения на приграничных территориях, будут выплачивать по 5 млн рублей в случае их гибели. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В случае ранения также предусмотрена компенсация в размере 3 млн рублей. Мера действует в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.