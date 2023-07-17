Песков: дипломатические отношения Москвы с Вашингтоном и Лондоном вряд ли будут разорваны

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Россия прекрасно знает, "насколько глубока координация" между киевским режимом и США, рядом европейских государств и НАТО

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Дипломатические отношения России с США и Великобританией вряд ли будут разорваны, нужны каналы для диалога. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с атакой на Крымский мост.

"Нужно ли что-то разрывать полностью? Вряд ли. Вопрос, наверное, не совсем корректный, потому что в самые острые моменты все равно нужны каналы диалога. Это не означает, что мы как-то развиваем какие-то отношения, об этом сейчас не может быть и речи. Каналы для диалога все равно нужны", - сказа он.

Представитель Кремля отметил, что Россия прекрасно знает, "насколько глубока координация" между киевским режимом и США, рядом европейских государств и НАТО. "Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает и из Североатлантического альянса, и из Вашингтона в Киев на постоянной основе, поэтому здесь никаких иллюзий нет", - добавил он.

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно.

С утра было остановлено движение по мосту. Железнодорожное уже возобновлено, работает паромная переправа. Легковые автомобили смогут в ближайшее время покинуть Крым на пароме, грузовые - только через новые регионы.