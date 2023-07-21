Путин проведет регулярное оперативное совещание с Совбезом

Оно состоится в режиме видео-конференц-связи

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ожидаем в течение часа - президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, в режиме видео-конференц-связи оно состоится", - сказал представитель Кремля, но не стал пока называть, что станет основной темой встречи. "Все остальное в графике президента носит непубличный характер", - добавил Песков.

Он уточнил, что глава государства в пятницу работает в Кремле, вернувшись "поздно ночью" из "насыщенной поездки" в Мурманскую область. Песков напомнил, что президент побывал на "совершенно знаменательном открытии нового объекта в сфере энергетики" и провел совещания. 20 июля глава государства побывал в Мурманске и селе Белокаменка на берегу Кольского залива, осмотрел Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэк Мурманск", дал старт отправке по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа на основаниях гравитационного типа для "Арктик СПГ - 2" к месту эксплуатации на Гыданский полуостров. А также провел два совещания и рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.