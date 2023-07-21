21 июля, 10:43,
обновлено 21 июля, 11:10
Военная операция на Украине

МИД РФ прокомментировал ситуацию с генконсульством КНР в Одессе

Multipedia/ Shutterstock/ Fotodom
Здание консульства КНР в Одессе
© Multipedia/ Shutterstock/ Fotodom

По данным МИД Китая, около здания китайской дипмиссии в Одессе 20 июля произошло несколько взрывов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. МИД России предоставил посольству Китая в Москве все необходимые пояснения о ходе специальной военной операции в связи с информацией об ущербе генконсульству КНР в Одессе. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении российского дипведомства.

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"В связи с информацией об ущербе, понесенном генеральным консульством КНР в Одессе 20 июля, МИД России предоставил посольству КНР в Москве необходимые пояснения о ходе специальной военной операции России", - указали в МИД РФ.

Там добавили, что все каналы коммуникации между Москвой и Пекином работают бесперебойно.

В МИД РФ подчеркнули, что стороны условились продолжать тесное взаимодействие в Москве и Пекине по всем соответствующим вопросам.

По данным МИД Китая, около здания китайской дипмиссии в Одессе 20 июля произошло несколько взрывов. В некоторых окнах были выбиты стекла, частично пострадали стены. Никто из сотрудников генконсульства КНР не пострадал. 

Теги:
УкраинаРоссияКитайВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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