22 июля, 13:18
Военная операция на Украине

В СПЧ заявили, что Киев понесет наказание за обстрел журналистов в Запорожской области

Александр Брод выразил уверенность, что ВСУ сознательно обстреляли гражданскую автомашину, в которой погиб российский военкор Ростислав Журавлев

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Нелегитимные власти в Киеве понесут заслуженное наказание за обстрел в Запорожской области журналистов, в результате которого погиб военкор Ростислав Журавлев, как и за другие свои преступления. Об этом заявил ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Нормы международного права, морали и гуманизма давно попраны украинским режимом, у которого руки по локоть в крови. Однако наших журналистов и их зарубежных коллег, тех, кто хочет донести до общественности правду о СВО, не запугать. А за это преступление, как и за тысячи других, нелегитимные правители Украины понесут заслуженное наказание", - сказал Брод.

Он напомнил, что Международный общественный трибунал по Украине, который занимается сбором документов и свидетельств военных преступлений и нарушений прав граждан со стороны властей Украины, готовит книги, доклады, передает материалы в следственные органы, только два дня назад обнародовал доклад о военных преступлениях этой страны, и уже произошла новая трагедия. Член СПЧ уверен, что ВСУ сознательно обстреляли гражданскую автомашину, в которой погиб российский журналист.

Другой член Совета, военкор Александр Коц со ссылкой на информацию от одного из раненых, сообщил в своем Telegram-канале, что попавшие под обстрел журналисты не передвигались колонной, они впятером были в одной машине - четверо репортеров и сопровождающий от Минобороны. По его словам, журналистов "накрыли" не на трассе, а в зоне ожидания, в которой колонн не было.

В Минобороны России сообщили, что четыре журналиста "Известий" и РИА Новости получили различные ранения в результате удара ВСУ по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов. Журавлев погиб в ходе эвакуации, состояние остальных стабильное. 

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