22 июля, 13:24
Военная операция на Украине

Слуцкий: Киев совершил преступление против правды, обстреляв машины с военкорами

Лидер ЛДПР отметил, что вина за это лежит и на США

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Власти Украины и ее вооруженные силы совершили преступление не только против гражданских, но и против правды, обстреляв машины с российскими корреспондентами, но вина за это в том числе лежит на США. Об этом заявил ТАСС лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что четыре журналиста "Известий" и РИА Новости получили различные ранения в результате удара ВСУ по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев умер в ходе эвакуации, состояние остальных стабильное.

"Киевский режим сегодня пошел на очередное кровавое преступление, причем не только против гражданских лиц, но и против правды. <…> Кровь российских журналистов и мирных граждан, погибших или пострадавших от действий шайки Зеленского - в том числе на руках его западных покровителей и ее не смыть", - сказал он.

Слуцкий добавил, что произошло то, о чем говорилось после объявления США о поставках Украине кассетных боеприпасов. "Все заверения администрации Байдена и киевской хунты - циничная и наглая ложь. Никто никак не контролирует использование ВСУ натовских подачек. А применяются они боевиками против мирного населения и тех, кто хочет рассказать об этом. Неудивительно. Правда для них - самая страшная сила", - отметил депутат.

Лидер ЛДПР также выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего и пожелал раненым как можно скорее пойти на поправку. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичВоенная операция на Украине
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