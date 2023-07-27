27 июля, 07:06,
обновлено 27 июля, 07:40

Песков заявил, что ситуацию в Нигере не обойдут вниманием на саммите Россия - Африка

По словам пресс-секретаря президента РФ, на полях саммита это активно обсуждается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Ситуация в Нигере, где военнослужащие президентской гвардии объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума, будет активно обсуждаться на саммите и форуме Россия - Африка, который проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

Читайте также
Что известно о попытке госпереворота в Нигере

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "конечно, невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте". "Естественно, на полях саммита это очень активно обсуждается. Наверняка как-то это будет обсуждаться и в ходе тех центральных мероприятий саммита, которые завтра состоятся. Да и сегодня тоже", - сказал представитель Кремля. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСаммит Россия – АфрикаПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация