Песков заявил, что ситуацию в Нигере не обойдут вниманием на саммите Россия - Африка

По словам пресс-секретаря президента РФ, на полях саммита это активно обсуждается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Ситуация в Нигере, где военнослужащие президентской гвардии объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума, будет активно обсуждаться на саммите и форуме Россия - Африка, который проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "конечно, невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте". "Естественно, на полях саммита это очень активно обсуждается. Наверняка как-то это будет обсуждаться и в ходе тех центральных мероприятий саммита, которые завтра состоятся. Да и сегодня тоже", - сказал представитель Кремля.