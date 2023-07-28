МИД РФ прокомментировал признание Италией голодомора геноцидом Украины

В ведомстве связали это решение с недальновидной политикой Рима

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Признание так называемого голодомора геноцидом украинского народа является свидетельством недальновидной политики Италии. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой.

"Расцениваем данный антироссийский шаг как очередное свидетельство недальновидной политики официального Рима, направленной на поощрение самых разнузданных русофобских проявлений, активно продвигаемых киевскими властями и их покровителями", - указала она.