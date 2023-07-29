Путин заявил, что церковь на Украине уничтожают

Президент России отметил, что не видит ничего плохого в том, что Украина ищет свою идентичность, но не на основе неонацизма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Уничтожение церкви на Украине - признак многовекового процесса, связанного с отношениями между католической и православной церквями. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Они (Украина - прим. ТАСС) и церковь уничтожают. Это, знаете, верный признак того, что происходило веками. И связано это с отношениями между католической церковью и православной", - сказал он.

"То, что они памятники уничтожают, переименовывают все подряд - это понятно. Но я слышал, что Украина ищет свою идентичность, самобытность, стремится к утверждению своей идентичности. Все бы ничего, что здесь плохого-то, Украина - независимое государство с 1991 года, это естественно, что она ищет свою идентичность. Но почему свою идентичность нужно искать на основе неонацизма, почему идентичность современной Украины должна быть связана с пособниками Гитлера, такими как Бандера и Шухевич? Почему люди, которые уничтожили 1,5 млн евреев, <…> русских, поляков сколько уничтожили? Почему на этой базе должна строиться идентичность современной независимой Украины? Меня поражает глупость тех людей, которые это делают", - сказал он журналистам, комментируя тему переименования монумента "Родина-мать" в "Украину-мать".

Как ТАСС сообщал ранее, так называемый поместный собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) утвердил решение о переходе на новый календарь, который в том числе предусматривает перенос празднования Рождества на 25 декабря. При этом глава ПЦУ Епифаний заявил, что празднование Пасхи будет совпадать с датой этого праздника по юлианскому календарю.

Смену церковного календаря утвердил Архиерейский собор. Он состоялся 24 мая в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры, до 31 декабря 2022 года находившейся в аренде у канонической Украинской православной церкви.

До сих пор все неканонические юрисдикции, объединившиеся в ПЦУ, как и каноническая Украинская православная церковь, жили по юлианскому календарю. Юлианским календарем пользуются также Русская (за исключением некоторых зарубежных приходов), Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская православные церкви. Новоюлианский календарь был разработан в начале 20-х годов ХХ века сербским астрономом Милутином Миланковичем (1879-1956), тогда же начался переход на этот календарь ряда поместных православных церквей. Новоюлианский календарь до 28 февраля 2800 года будет полностью совпадать с григорианским, которым пользуются католики.