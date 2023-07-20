Отказ от роскоши, защита УПЦ и амбиции Константинополя. О чем совещались епископы РПЦ

Необходимости бытовой близости священнослужителей с паствой, сложности в церковном управлении на Украине и опасность раскола, а также амбиции Вселенского (Константинопольского) патриархата и претензии на своего рода православное папство стали темами прошедшего в среду в Троице-Сергиевой лавре Архиерейского совещания Русской православной церкви (РПЦ).

В мероприятии приняли участие также представители четырех поместных церквей - Антиохийской, Сербской, Чешских земель и Словакии, Православной церкви в Америке.

По итогам совещания, на котором прозвучал доклад Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, было принято постановление общего характера и отдельный документ - о канонических нарушениях со стороны Константинополя.

ТАСС собрал основные тезисы выступлений и документов.

Отказ от роскоши

Предстоятель РПЦ призвал клириков в это непростое время, когда вся страна "ограничивает себя, жертвуя ради ближних", с вниманием отнестись к своему быту и поведению. Хотя "священнослужитель вполне вправе обустраивать свой быт достойным образом", "не должно быть вычурной и раздражающей роскоши" и контраста "с образом жизни паствы".

"Общество очень болезненно и остро - порой даже избыточно <...> - реагирует на малейшие действительные или мнимые несоответствия поведения и жизни" клириков учению, подчеркнул патриарх Кирилл.

Говоря о современных практиках, патриарх Кирилл положил конец спорам о причащении военнослужащих - участников специальной военной операции на Украине. "Воин, находящийся на фронте, особенно нуждается в таинствах церковных, наипаче же в причащении Святых Христовых Таин", - заявил предстоятель, тем самым сняв вопрос о возможном церковном наказании - епитимье - для воинов, которое рекомендовано святителем Василием Великим и в то же время противоречит рекомендации святителя Афанасия Александрийского.

"Открытая дверь" к расколу

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), подчеркнул патриарх, сейчас находится в состоянии гонений: киевский режим пытается ликвидировать и запретить структуру. Предстоятель РПЦ направил письма об этом религиозным деятелям и правозащитникам, но реакции со стороны мирового сообщества не последовало.

Отдельно отмечена роль в гонениях и униатов - греко-католиков. Захватившие епархии на западе страны в 1990-е годы и активно поддерживающие националистов, они "являются одними из конечных выгодоприобретателей многочисленных беззаконных захватов православных храмов". Глава украинских униатов Святослав (Шевчук) заявлял, что намерен проводить богослужения в Почаевской лавре - в настоящий момент православной обители УПЦ.

Патриарх в докладе затронул исповедничество - страдание за принадлежность к конфессии - находящегося в СИЗО наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Давление, которое со стороны светских властей оказывается на украинскую церковь, - это подталкивание верующих и клириков к расколу, что вызывает "особую горечь". "Открытой дверью к сползанию в раскол" патриарх Кирилл назвал отказ ряда храмов от поминовения предстоятеля РПЦ (такое поминовение свидетельствует о принадлежности к конфессии). Он напомнил, что священнослужители вправе не исполнять "беззаконных требований". Мирян же патриарх призывает ходить в те храмы, где его поминовение сохраняется.

Он подчеркнул, что пока не вынесено соборное суждение о раскольничестве тех или иных клириков, все совершенные ими таинства - даже теми, кто сейчас под давлением обстоятельств на Украине нарушает каноны, "кто стал жертвой шантажа или кому не хватило мужества или совести", - остаются действительными. Поэтому церковное единство все еще сохраняется.

Искажение православного учения

Отдельное внимание было уделено конфликту между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом: последний активным образом участвовал в давлении на УПЦ, благословив, в частности, создание Православной церкви Украины (ПЦУ) на базе существовавших с 1990-х годов самочинных и раскольничьих структур. ПЦУ активно занимается силовым захватом храмов канонической церкви, пользуется расположением и поддержкой властей в Киеве. Большинство поместных церквей ПЦУ не признает.

В основе действий Константинополя, открывших путь к "тяжелым гонениям на православных", архиереи РПЦ видят жажду "удовлетворения частных интересов и амбиций", и в корне амбиций на "папство" в православном мире лежит "искажение православной экклезиологии" (учения о церкви).

Ради этого Вселенский патриархат не смущается даже отменой многовековых и соборных решений - например, об автокефалии Киевской митрополии (впоследствии стала РПЦ). Это ввергает "межцерковные отношения в состояние хаотического беззакония", и Русская церковь образованные таким образом - без согласия других поместных церквей - структуры не признает. Претендует Константинополь и на исключительное окормление тех православных, кто живет за пределами традиционных территорий поместных церквей, , отмечается в постановлении Архиерейского совещания.

Совещание обратило внимание на превышение Константинополем своих полномочий и статуса: отмену наказаний для клириков поместных церквей, "восстановление в сане" извергнутых из него за раскол, принятие в свою юрисдикцию священнослужителей без отпускных грамот из его автокефальной структуры (канонами это считается преступлением - как для клирика, так и для принявшего его епископа), а также прием от них апелляций на местное священноначалие. РПЦ не соглашается с выдвинутой Константинополем претензией на исключительное право канонизации святых, "изготовления и раздаяния святого мира" (акт однозначно канонически указывает на подчинение одной церковной структуры другой).

Константинополь и "лжеавтокефалии"

На совещании осудили повторение Константинополем приемов начала века, когда вселенский патриарх установил фактически раскольническую автокефальную структуру в Эстонии. Аналогичные действия, как отметил патриарх Кирилл, сейчас происходят в Литве - там власти страны пригласили Константинополь организовать "экзархат".

Еще более радикальным стал подход властей Латвии, где депутаты светского парламента - Сейма - приняли закон "и сами провозгласили лжеавтокефалию Латвийской церкви". Латвийская православная церковь направляла в РПЦ прошение о даровании независимости из-за требований латвийского закона, однако рассмотреть его может только Архиерейский собор. Созвать его проблематично, так как в том числе и рижский митрополит едва ли сможет прибыть в Москву.