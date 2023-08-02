Песков назвал аргументированным отказ кабмина поддержать идею КПРФ о выходе России из МВФ

В правительстве ранее отметили, что одностороннее решение о выходе несет риски для вложенных активов РФ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аргументированным отказ правительства поддержать законопроект КПРФ о выходе России из Международного валютного фонда (МВФ).

В ответ на вопрос, как к такой инициативе относятся в Кремле, он сказал: "Здесь главное - позиция правительства, весьма аргументированная". "И поэтому весьма аргументировано несогласие с таким предложением", - отметил Песков.

Ранее правительство РФ не поддержало законопроект КПРФ о выходе России из МВФ, в кабмине полагают, что одностороннее решение о выходе несет риски для вложенных активов РФ. Отзыв на законопроект размещен в думской базе данных.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы фракцией КПРФ 25 июля. Он предполагает признание утратившим силу постановления Верховного Совета РФ "О вступлении в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития". Также авторы инициативы предлагают денонсировать протокол о вступлении РФ в члены Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в октябре 1992 года.