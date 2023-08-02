В ЛНР сообщили о готовности к возможным провокациям Киева на выборах в сентябре

Спикер парламента республики Денис Мирошниченко отметил, что регион готов к любым сценариям

ЛУГАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Власти ЛНР не исключают попыток Киева помешать проведению выборов в республике в сентябре и готовятся к любым сценариям. Об этом заявил журналистам секретарь луганского реготделения "Единой России", спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

"Безусловно, мы уже прошли определенный этап под названием референдум. Однако я напомню, что это все очень быстро происходило и, скажем так, у "конкурентов", я говорю о "конкурентах" по ту сторону баррикад, было не особо много времени, чтобы подготовиться. Выборы, которые у нас состоятся впервые в качестве полноценного субъекта РФ, объявлены заранее и, естественно, помешать нам могут, но мы готовы к любым сценариям, подготовка с нашей стороны также ведется. Уверен, что это очередное историческое событие, которое мы пройдем очень достойно", - сказал Мирошниченко на I Конференции Луганского регионального отделения партии.

2 августа региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло список кандидатов в депутаты на предстоящие выборы в Народный совет ЛНР, а также в 15 представительных органов муниципальных образований. В список для выдвижения кандидатов в депутаты Народного совета вошли 75 человек. Его возглавили врио главы ЛНР Леонид Пасечник, Денис Мирошниченко, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, сенатор от ЛНР Ольга Бас и депутат Народного совета Зинаида Наден.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.