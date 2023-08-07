Постпред РФ в Вене заявил, что встреча в Джидде не имела смысла без участия России

По определению она не связана с усилиями, направленными на достижение мира, отметил Михаил Ульянов

ВЕНА, 7 августа. /ТАСС/. Консультации в саудовском городе Джидда 5-6 августа, посвященные урегулированию на Украине, не имели смысла без участия России. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"По определению эта встреча ничего общего не имела с усилиями, направленными на достижение мира. Россию не пригласили", - написал он с соцсети X (ранее Twitter).

По мнению дипломата, такая встреча не имеет смысла без участия Москвы. "К сожалению, реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и пропагандистскими мероприятиями", - отметил Ульянов.

По информации Саудовского агентства печати, в консультациях в Джидде приняли участие советники по национальной безопасности и представители более чем 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН. Переговоры являются продолжением усилий премьер-министра и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по урегулированию украинского кризиса, которые он предпринимает с марта 2022 года, отмечает агентство.

Россия приглашение не получила. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии - "попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции", но будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.