Эксперт указала на незаинтересованность США в возвращении прежнего правительства Нигера

Предыдущий кабмин африканской страны был проевропейским и поддерживал Европу энергетически, пояснила эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Елена Харитонова

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Возвращение предыдущего правительства Нигера не в интересах Соединенных Штатов, так как оно было проевропейским и поддерживало Европу энергетически. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН, эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Елена Харитонова.

Специалист отметила, что в Нигере произошло столкновение геополитических интересов мировых игроков, одним из которых является США. "Сказать, что Америка заинтересована в возвращении предыдущего правительства Нигера, было бы преждевременным, потому что прежнее правительство работало в интересах Европы и делало Европу потенциально достаточно сильной и независимой, а Америке это сейчас невыгодно", - отметила она.

Эксперт допустила, что смена власти в Нигере могла бы быть в интересах США, потому что новое правительство может заблокировать энергетические возможности для Европы, и тем самым та в целом пойдет по пути Германии, промышленные предприятия которой релоцируются в Соединенные Штаты. "Киловатт-час электроэнергии в четыре раза дешевле в Америке, чем в Германии сейчас. Немецкий бизнес уже начинает переводить свои предприятия в Соединенные Штаты, в чем США, конечно, очень заинтересованы", - пояснила она.

Харитонова отметила, что Соединенные Штаты в ситуации с Нигером заинтересованы в дестабилизации на континенте. "США, как обычно, действуют по принципу "разделяй и властвуй", им, видимо, скорее всего, может быть интересна дестабилизация ситуации в этом регионе. США делают свою игру. Интересно ли Америке возвращение прежнего правительства [Нигера]? Я думаю, что, по большому счету, нет. А вот дестабилизировать ситуацию, да", - подчеркнула аналитик.

Интересы Франции

Вместе с тем, по словам аналитика, в возвращении прежнего правительства Нигера заинтересованы именно страны Европы, в том числе Франция. Харитонова обратила внимание на проект газопровода Нигерия - Марокко (Nigeria Morocco Gas Pipeline), который должен проходить в том числе через территорию Нигера и доставлять газ в Европу.

Такой газопровод, добавила специалист, должен был поддержать Европу энергетически после того, как она отказалась от российских углеводородов. "Фактически этот газопровод является альтернативой, с одной стороны, российским углеводородам, а с другой стороны, американскому природному сжиженному газу, - продолжила эксперт. - Прежнее правительство [Нигера] этот проект поддерживало и было готово протянуть нитку такого газопровода через территорию Нигера и далее в Европу, то есть через транссахарский газопровод".

По ее словам, из-за смены правительства в Нигере Франция теряет энергетику как отрасль. "С одной стороны, урановую [энергетику], потому что 35-40% урана для атомной промышленности Франции поставляет Нигер. Она теряет и возможный газопровод, потому что не известно, разрешит ли новое правительство [Нигера] вести эту нитку [через территорию страны], а [поставки] урана уже заблокированы", - отметила она.

Специалист также заметила, что Франция в меньшей степени, чем другие страны Европы, зависит от углеводородов, потому что у нее очень много атомных электростанций. "Она фактически существовала энергетически более автономно на уране, в том числе на африканском уране", - пояснила аналитик.

Помимо урана, Франция потеряла и золото из Нигера. Аналитик напомнила, что одним из решений председателя Национального совета спасения родины Нигера Абдурахмана Тчиани были указы о приостановке экспорта урана и золота во Францию.

Африканская субъектность

Харитонова также обратила внимание на то, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) осудило смену власти в Нигере, поскольку является прозападной, поддерживающей европейскую политику организацией. "В связи с этим ECOWAS сразу объявил о том, что может осуществить военную интервенцию в Нигер, но эти угрозы сохраняются практически с 26 июля, когда произошел военный переворот в этой стране, по настоящее время. До сих пор такого вторжения не было, если не считать нарушение воздушного пространства неким самолетом. Тем не менее угроза [военной операции] остается", - добавила она.

Говоря о том, как проявится африканская субъектность в связи с ситуацией в Нигере, эксперт выразила мнение о том, что та "уже проявилась", поскольку Нигер "смело рвет экономические связи" с Европой. "Вот эти несколько стран [Гвинея, Буркина-Фасо и Мали], которые поддержали Нигер, тоже проявляют свою субъектность", - добавила она.

Специалист обратила внимание и на то, что субъектность Африки заявлена в долгосрочном документе "Повестка-2063". "Это документ Африканского союза. Там красной линией проходит идея о том, что Африка должна стать субъектом мировой глобальной политики, Африка должна стать суверенной в своих решениях, сохранить свою систему ценностей, - заметила она. - [Но] здесь есть некое противоречие, потому что, с одной стороны, документ Африканского союза говорит о том, что величайшей ценностью для Африканского континента является субъектность, а в отношении страны, которая проявила такого рода субъектность, они в общем-то высказали свое осуждение".