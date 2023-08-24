24 августа, 07:42,
обновлено 24 августа, 07:58
Саммит БРИКС - 2023

Захарова назвала блестящими результаты саммита БРИКС

По словам официального представителя МИД РФ, "изоляция" как оружие США навсегда повержена

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Результаты саммита БРИКС блестящие, "изоляция" как оружие Соединенных Штатов навсегда повержена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Результаты блестящие. "Изоляция" как американское оружие повержена навсегда", - написала она в своем Telegram-канале об итогах саммита перед итоговой пресс-конференций глав делегаций стран БРИКС.

С 22 по 24 августа в ЮАР проходит 15-й саммит БРИКС. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки. 

Теги:
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация