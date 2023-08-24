Захарова назвала блестящими результаты саммита БРИКС

По словам официального представителя МИД РФ, "изоляция" как оружие США навсегда повержена

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Результаты саммита БРИКС блестящие, "изоляция" как оружие Соединенных Штатов навсегда повержена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Результаты блестящие. "Изоляция" как американское оружие повержена навсегда", - написала она в своем Telegram-канале об итогах саммита перед итоговой пресс-конференций глав делегаций стран БРИКС.

С 22 по 24 августа в ЮАР проходит 15-й саммит БРИКС. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки.