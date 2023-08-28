Посольство РФ заявило, что оппозиция в Зимбабве может начать беспорядки из-за западных СМИ

По данным российской дипмиссии, эти СМИ тиражируют данные о нарушении властями избирательных прав

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Западные средства массовой информации тиражируют данные о нарушении властями Зимбабве избирательных прав, оппозиция может начать беспорядки. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве в стране.

"Признаков дестабилизации внутриполитической ситуации не отмечаем. В то же время допускаем возможность беспорядков в Хараре и во втором по величине городе Булавайо, которые попытается организовать оппозиция с учетом тиражирования западными информагентствами измышлений о нарушении властями избирательных прав зимбабвийцев", - отметили в диппредставительстве.

В посольстве указали, что в стране "спокойная обстановка в контексте всеобщих выборов - президента, членов парламента и советов местного самоуправления". "Такой она была накануне волеизъявления и в ходе голосования 23-24 августа. Мирная и упорядоченная ситуация сохраняется и после состоявшегося в ночь на 27 августа объявления избирательной комиссии о переизбрании Эммерсона Мнангагвы президентом и публикации 28 августа результатов борьбы за большинство мест в Национальном собрании, подтверждающих безоговорочную победу на всеобщих выборах правящей партии ЗАНУ-ПФ", - добавили в диппредставительстве.

"Посольство рекомендует соотечественникам в течение нескольких ближайших дней проявлять максимальную бдительность, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, фото- и видеосъемки в общественных местах и с повышенным вниманием относиться к требованиям сотрудников органов правопорядка", - заключили там.