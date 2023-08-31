Песков назвал безосновательными обвинения Украины в адрес РФ в создании голода в Африке

По словам пресс-секретаря президента России, это преднамеренное искажение реальности

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Обвинения представителей Украины в том, что Россия якобы намеренно создает угрозу голода в Африке для вызова новых волн миграции, являются безосновательными. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они абсолютно безосновательны, ошибочны, это преднамеренное искажение реальности", - отметил представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие заявления Киева.

Песков подчеркнул, что дефицит зерновых и продуктов питания в Африке никак не связан с Россией. "Наоборот, Россия занимает весьма и весьма ответственную позицию в этой области. Россия, как известно, несмотря на невыполнение соответствующих обязательств в отношении нее, неоднократно продлевала действие так называемой зерновой сделки. Россия и сейчас, несмотря на то что сама сделка больше не работает, занимает ответственную позицию. Вы знаете об инициативе о направлении беднейшим странам африканского континента бесплатных партий зерна, об этом было объявлено на недавнем саммите Россия - Африка", - добавил он.

"Россия продолжает торговлю зерновыми и является ответственным, очень серьезным поставщиком, несмотря на существенные трудности, которые ей чинят страны Евросоюза, США, связанные с нелегитимными ограничениями, которые действуют по отношению к нашим поставщикам", - указал пресс-секретарь президента РФ.