Лавров: предыдущие операции говорят, сколько Запад может добиваться целей на Украине

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что о времени, в течение которого Запад будет пытаться добиваться своих целей на Украине, можно судить по длительности операций в Ираке и Афганистане.

На встрече со студентами и преподавателями МГИМО глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на высказывания западных политиков о планах поддержки Украины "столько, сколько это потребуется".

"Мы на саммите БРИКС обсуждали это с коллегами в неформальной обстановке, и они у меня спросили: сколько, вы думаете, им потребуется защищать Украину, чтобы она победила на поле боя. Я говорю: я гадать не могу, но примеры в истории есть - посмотрите, сколько им потребовалось в Ираке, сколько им потребовалось в Афганистане, чтобы добиться своих целей", - рассказал Лавров. "Я думаю, ответ здесь понятен", - заметил он.