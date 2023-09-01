Путин: Россия развивает и будет развивать гуманитарное сотрудничество с КНР и Африкой

По словам президента, углубление сотрудничества в гуманитарной сфере "очень важно, потому что создает такую неформальную связь между странами, напрямую между людьми"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Россия развивает гуманитарные связи с Китаем и странами Африки и обязательно будет продолжать работу по этому направлению. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытом уроке "Разговор о важном".

Участница встречи спросила Путина про возможность реализации программ обмена, в рамках которых школьники из Китая и Африки могли бы приезжать в Россию, чтобы познакомиться с русской культурой. "Да, конечно. Это можно и нужно делать. Мы это делаем и будем дальше развивать эту работу, это сотрудничество в области гуманитарных связей, - отметил глава государства. - У нас уже были Годы молодежи, Годы культуры и так далее".

По словам Путина, углубление сотрудничества в гуманитарной сфере "очень важно, потому что создает такую неформальную связь между странами, напрямую между людьми". "Это важно с учетом того, что развитие наших экономических связей, научно-технических, в области космоса, энергетики, оно требует все большего и большего количества специалистов, а специалисты ниоткуда не возьмутся, если нет интереса к стране-партнеру, поэтому это очень важно. Мы это делали, делаем и обязательно будем делать", - отметил президент РФ.