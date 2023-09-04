Постпред РФ при ОЗХО: США пытаются представить себя как борца за мир, но реальность иная

Александр Шульгин отметил, что Вашингтон противится происходящим в мире переменам и прикладывает все усилия, чтобы сохранить однополярную систему

БЕЙРУТ, 4 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты противятся происходящим в мире переменам и прикладывают все усилия, чтобы сохранить однополярную систему. Об этом, как передало агентство SANA, заявил, выступая в Дамаске, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

"США пытаются представить себя как борца за мир и справедливость, но реальность совершенно иная", - отметил российский дипломат, слова которого приводит агентство.

3 сентября Шульгин встретился в Дамаске с министром иностранных дел арабской республики Фейсалом Микдадом. Стороны обсудили координацию действий в ОЗХО с целью противостояния давлению западных стран. Как отметил глава сирийского МИД, "сотрудничество между Сирией и Россией позволяет им успешно отражать все нападки противников и организуемые Западом кампании по дезинформации".

В свою очередь Шульгин высоко оценил "выполнение Сирией своих обязательств перед ОЗХО, несмотря на войну, развязанную против нее террористическими бандами".

26 августа МИД Сирии осудил заявления представителей Франции и США в ОЗХО, содержавшие лживые обвинения о якобы имевшем место применении правительственными силами химических боеприпасов в 2013 году в Восточной Гуте. В Дамаске отвергли все другие сфабрикованные инциденты, связанные с химоружием.