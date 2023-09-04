Путин заявил, что "Турецкий поток" и "Голубой поток" пытаются атаковать с беспилотников

По словам президента РФ, беспилотники направляются на эти атаки из украинских черноморских портов

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", по которым Россия поставляет газ в Турцию, постоянно пытаются атаковать - в том числе беспилотниками, которые направляются из украинских портов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-турецких переговоров в Сочи.

"Предпринимаются попытки атак на "Турецкий поток", на "Голубой поток", по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России. Наши корабли охраняют эти "потоки", эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов", - констатировал российский лидер.