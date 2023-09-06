Эксперт прокомментировал информацию о военных учениях США и Армении

Историческая близость Еревана и Москвы не позволит отделить и обособить Армению от России, считает заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Историческая близость Еревана и Москвы не позволит отделить и обособить Армению от России, а совместные военные учения США и Армении не несут РФ прямой угрозы. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев, комментируя предстоящие совместные учения вооруженных сил Армении и США Eagle Partner 2023.

Он отметил, что может формироваться некий тренд на отдаление Еревана от союзников по ОДКБ и на сближение с США. "Продолжительность этого тренда будет зависеть от того, как скоро и эффективно удастся разрешить ситуацию вокруг карабахского кризиса, насколько итоги будут устраивать все стороны", - полагает Ознобищев.

"Сблизиться с Западом Еревану будет крайне сложно из-за географического фактора, - продолжил эксперт. - И, конечно, Армения настолько близка исторически с Россией, что отдалить ее и обособить от нашей страны будет крайне сложно, а на самом деле невозможно". Эксперт указал, что возможный отход от РФ "всегда будет временным, и если кто-то соберется порушить эти отношения, они будут все равно восстанавливаться каждый раз".

В отношении планируемых учений США и Армении Ознобищев отметил, что они "не представляют прямой угрозы для России". По его словам, учения всегда являются прежде всего "сигнальной системой переговоров между военными и военно-политическими сообществами разных стран".

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.

В понедельник председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер заявил, что Армении следует вступить в Североатлантический альянс. Позднее в тот же день заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что страна сотрудничает с НАТО в различных форматах и готова продолжить этот процесс.