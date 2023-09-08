Посольство РФ: США не смогут запугать россиян заявлениями о санкциях в связи с выборами

В диппредставительстве отметили, что россияне не будут "оглядываться на мнение Вашингтона, когда речь идет об определении их национального будущего"

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Заявления властей США о возможности новых санкций в свете выборов в РФ не смогут запугать россиян и всех, кто понимает истинную природу конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне, опубликованном в четверг в его Telegram-канале.

"Обратили внимание на заявления высокопоставленных чиновников администрации о якобы нелегитимности выборов в новых регионах России. Нам угрожают очередной волной санкций, в том числе и в отношении международных наблюдателей, которым предстоит сделать независимые заключения о характере электорального процесса, - отметили в диппредставительстве РФ. - Американские власти не расстаются с закоренелой привычкой вмешиваться во внутренние дела других стран. Считают себя вправе выносить рекомендации и делать предостережения по поводу проведения избирательных кампаний за рубежом".

"Здесь жестоко ошибаются, думая, что смогут запугать рестрикциями нас и всех понимающих истинную природу конфликта на Украине, - подчеркивается в заявлении. - Напоминаем: жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей сделали свой законный выбор на референдумах. Ранее аналогичным образом поступило население Крыма и Севастополя. Россияне не собираются оглядываться на мнение Вашингтона, когда речь идет об определении их национального будущего".

Как заявил ранее в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен, американские власти могут ввести санкции в отношении международных наблюдателей на выборах на новых российских территориях и в Крыму. По версии руководителя американского внешнеполитического ведомства, США "никогда не признают претензии РФ на какую-либо суверенную украинскую территорию". По его словам, американская сторона "напоминает всем лицам, которые могут поддержать" проведение выборов, "в том числе выступая в роли так называемых международных наблюдателей, что в отношении них могут быть введены санкции и визовые ограничения".

Единый день голосования состоится 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.