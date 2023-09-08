В Подмосковье более 1,8 тыс. человек проголосуют в местах принудительного содержания

В местах принудительного содержания организовано 12 специальных избирательных участков, из них 11 стационарных и 1 - выездной

ОДИНЦОВО /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,8 тыс. человек, находящихся в местах принудительного содержания на территории Московской области, подали заявления на участие в проходящих в единый день голосования выборах. В этом году в СИЗО и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора (ПФРСИ), в Московском регионе впервые в рамках проходящих в других субъектах РФ выборов смогут проголосовать жители этих регионов, сообщил журналистам председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.

"У нас на сегодняшний день подали заявления на голосование 1 861 человек. Из них чуть больше 1,4 тыс. - жители Подмосковья, 306 - жители Москвы и 128 жителей других 17 регионов, где в единый день голосования также проходят выборы. Дело в том, что в этом электоральном цикле Московская область вместе с Москвой участвуют в эксперименте, который заключается в том, что в этот раз подозреваемым и обвиняемым, в отношении которых не вступило в силу законное решение суда, они также обладают активным избирательным правом, им дано право проголосовать. Если вдруг по каким-то причинам они находятся в учреждении Московской области, но являются жителями тех регионов, где сегодня проходят выборы губернаторов или высших должностных лиц, они имеют право проголосовать на территории специального избирательного участка на территории СИЗО или ПФРСИ", - сказал Леонов.

Он добавил, что соответствующая процедура утверждена постановлением ЦИК РФ.

"Я уверен, что этот эксперимент пройдет удачно и, думаю, что в следующий электоральный цикл уже все субъекты будут предоставлять такое право жителям региона, которые оказались в местах принудительного содержания на день голосования", - добавил Леонов.

Он уточнил, что в местах принудительного содержания организовано 12 специальных избирательных участков, из них 11 стационарных и 1 - выездной. "Важно отметить, что сам по себе специальный избирательный участок хоть и находится на территории специального учреждения, внутри ничем не отличается от обычного избирательного участка. <...> Весь порядок голосования ничем не отличается. Единственное отличие - согласно постановлению ЦИК голосование на этих участках проходит одним днем. <…> Этот день - 8 сентября", - уточнил Леонов.