Наблюдатели за выборами на Дальнем Востоке сообщили о пяти нарушениях

Из них два нарушения были связаны с агитацией

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Общественные наблюдатели за ходом голосования в регионах Дальнего Востока проинформировали Общественную палату России о пяти нарушениях. Об этом сообщила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова на брифинге в ситуационном центре по общественному контролю за голосованием.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня операторы волонтерского колл-центр ситуационного центра осуществили 494 коммуникации с членами мобильных групп по наблюдения за выборами в регионах России. На данный момент наблюдатели сообщили о пяти отклонениях от золотого стандарта наблюдателя [перечень правил, которым должны соответствовать выборы]", - сказала Булгакова.

По ее данным, после обработки сообщений два факта подтвердились. Нарушения были связаны с агитацией. В одном случае наблюдатель сидел в жилетке с символикой одной из партий, в другом - у участка стоял автомобиль с агитационными материалами. "Оба нарушения устранены. Наблюдатель жилетку снял, автомобиль убрали", - уточнила Булгакова.

Еще три сообщения находятся в работе.

Булгакова отметила, что в ситуационный центр поступает много фото- и видеоматериалов с различных избирательных участков по всей стране. "Люди приходят в национальных костюмах, на участках звучит музыка", - сказала Булгакова.

О выборах

Единый день голосования пройдет 10 сентября. В части регионов проводится трехдневное голосование - 8, 9, 10 сентября. Впервые в выборах примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.