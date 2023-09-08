ЦИК РФ: сформированная избирательная система в новых регионах доказала свою эффективность

Как сообщили в ведомстве, досрочное голосование там "прошло неплохо"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Избирательная система, сформированная в четырех новых регионах РФ, доказала свою эффективность, досрочное голосование прошло неплохо. Об этом сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

"Голосование в четырех новых субъектах является наиболее важным, потому что впервые избирательная система сформирована. Это очень непростой вопрос сформировать избирательную систему заново. Мы сегодня можем констатировать, что избирательная система доказала свою эффективность. У нас очень неплохо прошло досрочное голосование, вы это видели", - сказал Булаев.