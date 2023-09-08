8 сентября, 09:13,
обновлено 8 сентября, 09:29
Единый день голосования

ЦИК РФ: сформированная избирательная система в новых регионах доказала свою эффективность

Как сообщили в ведомстве, досрочное голосование там "прошло неплохо"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Избирательная система, сформированная в четырех новых регионах РФ, доказала свою эффективность, досрочное голосование прошло неплохо. Об этом сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

"Голосование в четырех новых субъектах является наиболее важным, потому что впервые избирательная система сформирована. Это очень непростой вопрос сформировать избирательную систему заново. Мы сегодня можем констатировать, что избирательная система доказала свою эффективность. У нас очень неплохо прошло досрочное голосование, вы это видели", - сказал Булаев. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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