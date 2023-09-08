В избиркоме ДНР заявили, что у ВСУ не получится сорвать выборы обстрелами

ВСУ 18 раз обстреляли населенные пункты республики с 8:00 мск, сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Украинские войска не смогут обстрелами населенных пунктов ДНР сорвать выборы в республике. Об этом заявил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

"Начиная с самых первых дней происходят артиллерийские обстрелы наших населенных пунктов. Наши люди работают в очень сложных условиях: у нас были обстрелы и города Донецка, и Горловки, они вообще не прекращаются. Корежит их от одной мысли, что у нас проходит голосование. Украинская армия не оставляет возможностей сорвать наши выборы. Всеми возможными средствами они стараются выместить на нас злобу, но у них ничего не получится", - сказал Высоцкий.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с 08:00 мск, когда только открылись избирательные участки, ВСУ 18 раз обстреляли населенные пункты республики. Ровно в 08:00 они совершили обстрелы Донецка из реактивных систем залпового огня, а также из ствольной артиллерии с применением кассетных боеприпасов, рассчитанных на поражение живой силы противника.

Ранее в избиркоме сообщали, что члены мобильной бригады комиссии были вынуждены прятаться на подземной парковке в Киевском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинской армии. 6 сентября под обстрел из реактивных систем залпового огня попала комиссия в Волновахе, четыре человека получили легкие травмы, одна женщина остается в больнице.

Единый день голосования в этом году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. По решению избиркомов новых субъектов РФ голосование на выборах депутатов региональных парламентов продлится в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В ДНР изберут 90 депутатов Народного совета (парламента) и 435 депутатов в 20 муниципальных округах. 8 сентября в регионе открылось 615 участков.