Делегации из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и Мьянмы станут самыми многочисленными на ВЭФ

Ожидается, что всего в мероприятиях будет участвовать около 7 тыс. человек, сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Делегации из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и Мьянмы станут самыми многочисленными на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Самыми многочисленными станут делегации из таких стран, как Китай, Мьянма, Индия, Монголия и Лаос. Однако представители недружественного блока тоже приедут", - сказал он.

Трутнев добавил, что в мероприятиях ВЭФ ожидается участие около 7 тыс. человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств.

Отдельное внимание, по его словам, будет уделено бизнес-диалогам. "Российские предприниматели встретятся с коллегами из Индии, Китая, Монголии и стран АСЕАН. Уверен, результатом станет большое количество новых инвестиционных соглашений с иностранным участием, которые принесут на дальневосточную землю новые проекты, технологии, рабочие места и станут залогом крепкой дружбы между нашими странами", - отметил вице-премьер.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.