Памфилова: приглашать представителей НАТО ознакомиться с ходом выборов в РФ бесполезно

По словам председателя ЦИК, страны альянса пытаются информационно воевать с Россией

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Страны НАТО пытаются информационно воевать с Россией, приглашать представителей блока ознакомиться с ходом выборов в РФ бесполезно. Об этом на брифинге в информационном центре ЦИК заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Когда представители НАТО, которые посредством поставки оружия практически с нами воюют, они не только воюют оружием, еще пытаются информационно воевать с нами, когда они заявляют, что проводимые выборы - это фикция <...>, что я хочу сказать: приглашать их лично, чтобы они ознакомились с ходом голосования, бесполезно", - сказала Памфилова.

По ее словам, представители НАТО приходят тогда, когда "начинают бомбить Ирак, Сербию". "Поэтому давайте откажемся приглашать их лично с учетом их агрессивного курса. В любом случае своих посланцев, свои прикормленные СМИ они могли бы прислать, чтобы те сами могли реально ознакомиться с тем, что на самом деле происходит. Бог с ними", - подчеркнула Памфилова. По ее мнению, самое главное то, как граждане России воспринимают эти выборы.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.